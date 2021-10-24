«Что бы я не сказал, это будет похоже на оправдания». Диего Коста – о поражении Веттори

Бразилец также прокомментировал проблемы с весогонкой

Пауло Коста / фото - MMA Mania

24-го октября, на арене UFC Apex в Лас-Вегасе завершился ивент UFC Fight Night 196, в главном бою которого итальянец Марвин Веттори (18-4-1) победил бразильца Пауло Косту (13-2) единогласным решением судей.

На пресс-конференции после ивента Коста подвел итоги поединка, объяснив, почему у него возникли проблемы с избытком веса перед боем.

«Единственная проблема в том, мой друг, что я проиграл бой. Все остальное, что я скажу, будет похоже на оправдание. Я никогда не оправдываюсь зря. Я хорошо поработал во время поединка с Марвином. Поздравляю его с победой, а меня с тем, что вообще добрался сюда. У меня были проблемы с левым бицепсом, из-за которых я не смог появиться со своим обычным весом. У меня был избыток веса, потому что мне пришлось прервать свой тренировочный лагерь на несколько недель».

Напомним, Дэйна Уайт заявил, что отныне Коста будет выступать в полутяжелом весе.