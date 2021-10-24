Уайт: «Теперь Косте придется драться в полутяжелом весе»

Дэйна Уайт / фото - UFC

24-го октября, на арене UFC Apex в Лас-Вегасе завершился ивент UFC Fight Night 196, в главном бою которого итальянец Марвин Веттори (18-4-1) победил бразильца Пауло Косту (13-2) единогласным решением судей.

На пресс-конференции после ивента президент UFC Дэйна Уайт отдельно поблагодарил итальянского бойца за то, что тот согласился провести бой с Костой несмотря на проблемы с весогонгой у его оппонента.

Мы должны отдать должное Марвину. Он был готов драться в любом весе. Они оба отдали себя во время поединка. Коста выглядел лучше в пятом раунде, по сравнению с первым, так что можно сказать, что он был в хорошей форме. Когда у парня появляются такие проблемы с весом перед боем, то всегда задаешься вопросом о его физической форме.

Сейчас у нас нет вопросов относительно того, в какой весовой категории должен выступать Коста. Ему придется драться в полутяжелом весе».