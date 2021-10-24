Уайт: «Теперь Косте придется драться в полутяжелом весе»
24-го октября, на арене UFC Apex в Лас-Вегасе завершился ивент UFC Fight Night 196, в главном бою которого итальянец Марвин Веттори (18-4-1) победил бразильца Пауло Косту (13-2) единогласным решением судей.
На пресс-конференции после ивента президент UFC Дэйна Уайт отдельно поблагодарил итальянского бойца за то, что тот согласился провести бой с Костой несмотря на проблемы с весогонгой у его оппонента.
«Мы пытались сохранить этот бой любыми способами. Но могу сказать, что мы не смогли бы этого сделать без такого парня, как Марвин Веттори. Веттори вел себя как абсолютный профессионал. Вот почему этот бой состоялся.
Мы должны отдать должное Марвину. Он был готов драться в любом весе. Они оба отдали себя во время поединка. Коста выглядел лучше в пятом раунде, по сравнению с первым, так что можно сказать, что он был в хорошей форме. Когда у парня появляются такие проблемы с весом перед боем, то всегда задаешься вопросом о его физической форме.
Сейчас у нас нет вопросов относительно того, в какой весовой категории должен выступать Коста. Ему придется драться в полутяжелом весе».
Напомним, Веттори также подвел итоги боя с Костой.
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