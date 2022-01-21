Нганну – о поединке с Гане: «Будет здорово добавить очередной нокаут в мое резюме»

Чемпион UFC – о принципиальности противостояния с бывшим одноклубником

Фрэнсис Нганну / фото - Getty Images

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (15-3) вновь рассказал о принципиальности противостояния с Сирилом Гане (10-0). В комментарии пресс-службе промоушена Нганну заявил, что, несмотря на тренировки в одном клубе, никогда не считал Гане напарником, а также признался, что хочет дополнительно подзаработать на нокауте.

«Небольшая поправочка: Сирил не был моим одноклубником. Но, конечно, будет здорово добавить очередной нокаут в мое резюме. Если это будет особенно яркий нокаут, то вы сможете купить его как NFT».

Бой Нганну – Гане состоится 22-го января на арене Honda Center в Анахайме, штат Калифорния, США, в главном событии турнира UFC 270.

Напомним, Нганну назвал двух самых сложных оппонентов в карьере.