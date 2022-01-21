Роберт Уиттакер дал неожиданный прогноз на бой Нганну – Гане
Нганну – о поединке с Гане: «Будет здорово добавить очередной нокаут в мое резюме»
Чемпион UFC – о принципиальности противостояния с бывшим одноклубником
16:54
Фрэнсис Нганну / фото - Getty Images
Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (15-3) вновь рассказал о принципиальности противостояния с Сирилом Гане (10-0). В комментарии пресс-службе промоушена Нганну заявил, что, несмотря на тренировки в одном клубе, никогда не считал Гане напарником, а также признался, что хочет дополнительно подзаработать на нокауте.
«Небольшая поправочка: Сирил не был моим одноклубником. Но, конечно, будет здорово добавить очередной нокаут в мое резюме.
Если это будет особенно яркий нокаут, то вы сможете купить его как NFT».
Бой Нганну – Гане состоится 22-го января на арене Honda Center в Анахайме, штат Калифорния, США, в главном событии турнира UFC 270.
Напомним, Нганну назвал двух самых сложных оппонентов в карьере.
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