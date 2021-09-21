Уайт: «Мне нравится то, что говорит и делает Чикадзе»
В компанию к Ортеге и Волкановски. Чикадзе жаждет поединка с Холловэем
Грузинский полулегковес намерен выйти на титульный бой
15:36
Гига Чикадзе / Фото - UFCТоповый грузинский полулегковес UFC Гига Чикадзе (14-2) заявил о готовности выйти на поединок против экс-чемпиона UFC в полулегком дивизионе Макса Холловэя (22-6).
Цитирует грузина Submission Radio.
«Я считаю, что Макс должен драться со мной, чтобы еще раз выйти на титульный бой. Никто на самом деле не хочет видеть, как Макс и Алекс сражаются снова и снова. Сейчас пора устроить большой бой между мной и Максом. Я готов к этому. Я хочу поскорее провести этот бой. Он беспокоится об этом... но люди хотят видеть этот бой».
«Он сказал, что он лучший боксер, а я знаю, что я лучший ударник. Так что этот бой будет в стойке, и я гарантирую вам, что когда поединок закончится, Макс будет ходить на костылях».
В своем последнем поединке, который состоялся на турнире UFC on ESPN 30, Чикадзе нокаутировал Эдсона Барбозу (22-10).
Накануне свое желание провести поединок с Холловэем выразили Брайан Ортега и Алекс Волкановски.
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