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В компанию к Ортеге и Волкановски. Чикадзе жаждет поединка с Холловэем

Грузинский полулегковес намерен выйти на титульный бой



MMA
15:36
В компанию к Ортеге и Волкановски. Чикадзе жаждет поединка с Холловэем
Гига Чикадзе / Фото - UFC
Топовый грузинский полулегковес UFC Гига Чикадзе (14-2) заявил о готовности выйти на поединок против экс-чемпиона UFC в полулегком дивизионе Макса Холловэя (22-6).

Цитирует грузина Submission Radio.

«Я считаю, что Макс должен драться со мной, чтобы еще раз выйти на титульный бой. Никто на самом деле не хочет видеть, как Макс и Алекс сражаются снова и снова. Сейчас пора устроить большой бой между мной и Максом. Я готов к этому. Я хочу поскорее провести этот бой. Он беспокоится об этом... но люди хотят видеть этот бой».


«Он сказал, что он лучший боксер, а я знаю, что я лучший ударник. Так что этот бой будет в стойке, и я гарантирую вам, что когда поединок закончится, Макс будет ходить на костылях».

В своем последнем поединке, который состоялся на турнире UFC on ESPN 30, Чикадзе нокаутировал Эдсона Барбозу (22-10).

Накануне свое желание провести поединок с Холловэем выразили Брайан Ортега и Алекс Волкановски.
Владимир Кириченко
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Теги

Гига Чикадзе Макс Холловэй

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