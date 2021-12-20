Джейк Пол обратился к главе UFC: «Я опозорил весь твой промоушен»
Веттори: «Я должен надрать задницу Джейка Пола ради мира ММА»
Итальянский средневес хочет провести бой против боксера-блогера
14:40
Фото: UFC
Бывший претендент на титул UFC в среднем весе Марвин Веттори (18-4-1) в Twitter бросил вызов Джейку Полу (5-0, 4 КО):
«Джейк мы можем подраться? Я надену 12-унцовые перчатки, а ты – 6-унцовые.
Такой гребаный стыд. Я чувствую, что должен сделать это ради мира ММА. Джейк, выбери для себя одно преимущество, и я подерусь против тебя с ним, лол».
Напомним, недавно Пол во второй раз победил бывшего чемпиона UFC Тайрона Вудли, а затем обратился к президент самого престижного ММА-промоушена в мире Дэйне Уайту: «Я опозорил весь твой промоушен».
Комментарии 0