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«С февраля 184 украинских спортсмена погибли от действий россии». Зеленский пообщался с Бахом по поводу полной изоляции агрессора
Президент Украины заявил, что рф использует спорт в качестве пропаганды
14 декабря 20:36
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько украинских спортсменов погибли с начала полномасштабного вторжения россии:
С февраля 184 года украинские спортсмены погибли от действий россии, а сама она использует спорт в пропагандистских целях. Сказал об этом во время разговора с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом. А также призвал МОК способствовать восстановлению разрушенной россией спортивной инфраструктуры Украины. Справедливым ответом для страны-террориста может быть только полная изоляция на международной арене. В частности, это касается и международных спортивных мероприятий.
Напомним, что МОК продлил санкции в отношении представителей стран-агрессоров.