Усик зустрівся з Шевченком та Зеленським з метою допомогти українським лікарям
«З лютого 184 українські спортсмени загинули від дій росії». Зеленський поспілкувався з Бахом щодо повної ізоляції агресора
Президент України заявив, що рф використовує спорт у якості пропаганди
14 грудня 20:36
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський розповів, скільки українських спортсменів загинули з початку повномасштабного вторгнення росії:
З лютого 184 українські спортсмени загинули від дій росії, а сама вона використовує спорт із пропагандистською метою. Сказав про це під час розмови з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. А також закликав МОК сприяти відновленню зруйнованої росією спортивної інфраструктури України. Справедливою відповіддю для країни-терориста може бути лише повна ізоляція на міжнародній арені. Зокрема, це стосується і міжнародних спортивних заходів.
Нагадаємо, що МОК продовжив санкції по відношенню до представників країн-агресорів.