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«З лютого 184 українські спортсмени загинули від дій росії». Зеленський поспілкувався з Бахом щодо повної ізоляції агресора

Президент України заявив, що рф використовує спорт у якості пропаганди
Olympics
14 грудня 20:36
«З лютого 184 українські спортсмени загинули від дій росії». Зеленський поспілкувався з Бахом щодо повної ізоляції агресора
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розповів, скільки українських спортсменів загинули з початку повномасштабного вторгнення росії:

З лютого 184 українські спортсмени загинули від дій росії, а сама вона використовує спорт із пропагандистською метою. Сказав про це під час розмови з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. А також закликав МОК сприяти відновленню зруйнованої росією спортивної інфраструктури України. Справедливою відповіддю для країни-терориста може бути лише повна ізоляція на міжнародній арені. Зокрема, це стосується і міжнародних спортивних заходів.

Нагадаємо, що МОК продовжив санкції по відношенню до представників країн-агресорів.

Джерело: Telegram канал Володимира Зеленського Олег Шумейко-молодший
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