Денис Седашов

Титулованная итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне приняла решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 36 лет. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

По словам Бриньоне, главной причиной такого шага стали последствия тяжелой травмы — во время восстановления на снегу она поняла, что не сможет полноценно вернуться к выступлениям из-за сильной боли в ноге. В то же время итальянка планирует выйти на один прощальный старт.

После 2 дней тренировок на снегу я поняла, что моя нога не восстановилась, я чувствую слишком много боли. Поэтому я решила завершить свою карьеру. Конечно, это очень трудное решение, но несмотря на все, что я делала для того, чтобы вернуться, сложность травмы просто не позволит мне этого сделать. Тем не менее, я бы хотела еще раз выйти на старт, чтобы попрощаться со спортом, который я так люблю, и со всеми вами. Скоро увидимся. Федерика Бриньоне

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