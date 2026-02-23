«Он спас мою ногу от ампутации»: шокирующее признание Линдси Вонн после падения на Олимпиаде
Спортсменка призналась, что только благодаря мастерству хирурга ей не удалили конечность
около 8 часов назад
Легендарная американская горнолыжница, олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Линдси Вонн в социальной сети рассказала о ужасных последствиях своей травмы на Играх-2026.
По словам 41-летней спортсменки, повреждение было настолько серьезным, что врачи всерьез рассматривали вариант с ампутацией ноги.
Доктор Том Хакетт спас мою ногу. Он спас её от ампутации. Он разрезал её с обеих сторон, что позволило ей «дышать». Он спас меня.
Трагический инцидент произошел 8 февраля во время соревнований по скоростному спуску. После одного из прыжков Вонн не удержала равновесие и упала на большой скорости. Горнолыжница не смогла подняться самостоятельно, поэтому спасателям пришлось эвакуировать ее с горы с помощью вертолета.