Микаэла Шиффрин не исключает участия в Олимпиаде-2030
Американка не спешит завершать карьеру
33 минуты назад
Фото: Getty Images
Двукратная олимпийская чемпионка, американская горнолыжница Микаэла Шиффрин в интервью Münchner Merkur заявила, что не исключает возможности участия в Олимпийских играх 2030 года.
Когда я завершу карьеру? Не знаю. Я не сторонница конкретных цифр, поэтому не могу сказать наверняка. Олимпиада-2030? Если честно — 50 на 50. Есть много факторов, которые могут повлиять на это решение.
По словам Шиффрин, её вдохновляют спортсмены, которые способны оставаться на высоком уровне даже после длительного перерыва:
Я не вижу себя в соревнованиях в 40 лет, но меня поражают те, кто может выступать так долго и даже возвращаться в спорт. Это доказывает, что невозможного не существует.