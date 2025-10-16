Олег Гончар

Бывший чемпион мира Амир Хан поделился мнением о возможном бое между легендарным Мэнни Пакьяо (62-8-3, 39 КО) и британским боксером первого среднего веса Конором Бенном (23-1, 14 КО). Об этом он рассказал в интервью DAZN.

«Бой с Бенном был бы интересным. Если Конор проведет реванш с Крисом Юбенком-младшим и выиграет или проиграет, бой с Пакьяо все равно будет фантастическим. Это огромное событие в Британии – люди будут в восторге. Многие хотят увидеть Мэнни здесь. Он звезда мирового уровня», – сказал Хан. Амир Хан

46-летний Пакьяо вернулся на ринг 19 июля, завершив вничью с чемпионом WBC Марио Барриосом. Ранее сообщалось о возможном бое с Василием Ломаченко, но Хан считает поединок с Бенном привлекательным для британских болельщиков.