Известный боксер назвал Ломаченко лучшим боксером-любителем
Британец высоко оценил украинца, но считает его профессиональную карьеру менее успешной
25 минут назад
Василий Ломаченко
Британский боксер Энтони Фаулер (16-2, 12 КО) поделился мнением о лучшем боксёре-любителе в истории. В своем твите он назвал украинца Василия Ломаченко.
«Лучший любитель всех времён – Василий Ломаченко. Жаль, что его профессиональная карьера не была такой же блестящей, но он всё равно победил Хейни».
37-летний Ломаченко объявил о завершении карьеры. Его последний бой состоялся в мае 2024 года, когда он победил Джорджа Камбососа в поединке за титул IBF в легком весе.
