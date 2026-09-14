Беднарек с лучшим результатом сезона в мире победил на двухсотметровке на абсолютном ЧМ-2026.
Американец с личным рекордом пробежал эту дистанцию
Американець Кеннет Беднарек одержал победу в беге на 200 метров на абсолютном чемпионате мира по лёгкой атлетике.
Беднарек с личным рекордом преодолел дистанцию за 19,52 с. Это новый лучший результат сезона в мире.
Турнир проходил в Будапеште, Венгрия. Участие в соревнованиях принимали только топ-8 атлетов в технических дисциплинах и топ-16 в беговых.
Призовой фонд составляет рекордные 10 миллионов долларов США. Победитель личного старта получит 150 тысяч долларов, серебряный призёр – 75 тысяч, бронзовый – 40 тысяч.
Абсолютный чемпионат мира по лёгкой атлетике. Будапешт, Венгрия. Бег на 200 м. Мужчины
1. Кеннет Беднарек (США) – 19,52 с
2. Лециле Тебого (Ботсвана) – 19,76
3. Кортни Линдси (США) – 19,79
Напомним, Беднарек выиграл стометровку на абсолютном ЧМ по лёгкой атлетике.