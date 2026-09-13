Украинский прыгун в высоту Олег Дорошчук прокомментировал выступление на Абсолютном чемпионате мира-2026, где он занял 4-е место с результатом 2,26 метра.

В комментарии Суспільне Спорт спортсмен оценил итоги соревнований и поделился эмоциями от завершения сезона.

Впечатления двоякие, но из положительного хочу отметить, что это первый старт, где я наконец хотя бы что-то почувствовал. Обидно, что это последний старт сезона, потому что теперь мне хочется еще попрыгать. Но все же, мне кажется, этот сезон будет очень хорошей базой на следующий во всех смыслах. Хорошо, что я сейчас этот этап прошел и понял, а не когда мне уже будет 30 лет.

По ощущениям - нормальные прыжки. Первые такие в сезоне, наверное, я чувствую, что нормально забегаю, что я немного встаю с ноги. Но, учитывая, что сейчас только конец сезона, а я только начал это чувствовать - это не ок. Это нужно чувствовать в начале сезона.

Очень хорошие у меня эмоции, когда я наконец чувствую, что нормально могу прыгать. Это для меня самые счастливые моменты. Такой результат, потому что это еще не отработано у меня, к сожалению.