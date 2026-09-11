Денис Седашов

Украинский легкоатлет Михаил Кохан занял третье место в метании молота на итоговом Абсолютном чемпионате мира-2026.

Соревнования украинец начал с шестой позиции и показателя 73,18 метра. Во второй попытке Кохан улучшил результат до 78,50 м, войдя в тройку лидеров, а в третьей зафиксировал свой лучший бросок турнира — 78,90 метра. В финальной, четвертой попытке Михаил метнул на 77,60 м, что позволило ему удержать итоговое третье место.

Победителем турнира стал немец Мерлин Хуммель с результатом 81,46 метра, а вторым стал венгр Бенце Галас (80,30 м).

Магучих выиграла дебютный Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике в прыжках в высоту.