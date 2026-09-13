Владимир Кириченко

Американец Кеннет Беднарек одержал победу в беге на 100 метров на абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике.

Беднарек стал первым с результатом 9,85 с. Это его лучший результат в сезоне-2026.

Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике. Будапешт, Венгрия. Бег на 100 м. Мужчины

1. Кеннет Беднарек (США) – 9,85 с

2. Облик Севилл (Ямайка) – 9,90

3. Ронни Бейкер (США) – 9,93

Турнир проходит 11-13 сентября в Будапеште, Венгрия. Участие в турнире принимают только топ-8 атлетов в технических дисциплинах и топ-16 в беговых.

Призовой фонд составляет рекордные 10 миллионов долларов США. Победитель личного старта получит 150 тысяч долларов, серебряный призер – 75 тысяч, бронзовый – 40 тысяч.

Напомним, Арман Дюплантис неудачно пошел за мировым рекордом, но все же стал абсолютным чемпионом мира.