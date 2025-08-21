Владимир Кириченко

Украинские прыгуны в высоту Олег Дорошук и Дмитрий Никитин вошли в заявку на этап Бриллиантовой лиги в Брюсселе (Бельгия).

Турнир пройдет 22 августа.

Для Никитина это будет дебют на уровне Бриллиантовой лиги. 12 августа он завоевал бронзу на этапе Континентального тура в Будапеште.

Напомним, Дорошук добыл бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии.

