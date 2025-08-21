Дорощук и Никитин примут участие в этапе Бриллиантовой лиги в Брюсселе
Турнир пройдет 22 августа
около 1 часа назад
Олег Дорошчук / Фото – Суспільне
Украинские прыгуны в высоту Олег Дорошук и Дмитрий Никитин вошли в заявку на этап Бриллиантовой лиги в Брюсселе (Бельгия).
Турнир пройдет 22 августа.
Для Никитина это будет дебют на уровне Бриллиантовой лиги. 12 августа он завоевал бронзу на этапе Континентального тура в Будапеште.
Напомним, Дорошук добыл бронзу на этапе Бриллиантовой лиги в Силезии.
Ранее Олег оценил свои шансы на выход в финал Бриллиантовой лиги.