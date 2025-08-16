«По технике откат на два года». Дорощук раскритиковал свое выступление на этапе Бриллиантовой лиги
Украинский легкоатлет остался недоволен результатом
38 минут назад
Фото: Getty Images
Украинский прыгун в высоту Олег Дорошчук завоевал бронзовую медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Польше, завершив выступление с результатом 2.28 м.
Легкоатлет признался, что остался недоволен своей техникой. Слова приводит Суспільне Спорт.
Очень плохо прыгалось. Технически мне не хватает, потому что пропустил два месяца нормальных тренировок — именно тот период, когда нужно было работать. Поэтому и результат такой. Боролся и выжал из себя 2.28 м, но это было ужасно. По технике — откат на два года. Да, еще хуже, чем на чемпионате Украины.
