Дорощук выиграл золото ЧУ-2025 в прыжках в высоту
Олег с первой попытки взял высоту 2,28 м
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Олег Дорощук стал чемпионом Украины по прыжкам в высоту, завоевав золото и успешно защитив свой титул.
Судьба золотой медали решалась между Дорощуком и Вадимом Кравчуком на высоте 2,28 м. Дорощук преодолел планку с первой попытки, тогда как Кравчук использовал все попытки, но не смог взять высоту, став серебряным призером.
Результаты прыжков в высоту
- Олег Дорощук — 2.28 м
- Вадим Кравчук — 2.24 м
- Дмитрий Никитин — 2.20 м
