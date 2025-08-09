Ткачук — чемпионка Украины в беге с барьерами на 400 м
Легкоатлетка победила с результатом 57,50 с
40 минут назад
Украинская легкоатлетка Виктория Ткачук стала чемпионкой Украины по бегу на 400 метров с барьерами.
В финальном забеге спортсменка финишировала с результатом 57,50 секунды, опередив ближайшую соперницу Анну Орлову более чем на секунду.
Бег на 400 метров с барьерами
- Виктория Ткачук – 57,50 с
- Анна Орлова – 59,14
- Наталья Пироженко-Черномаз – 1.00,91
Напомним, Ткачук в последний раз участвовала в соревнованиях на Олимпиаде-2024.
На чемпионате Украины по лёгкой атлетике разыграли первые комплекты наград.