Бронзовая призерка Олимпийских игр в Париже в прыжках в высоту Ирина Геращенко в интервью «Суспільне Спорт» рассказала о восстановлении физической формы и своем возвращении в спорт.

«Тяжело, хочется самой бегать, прыгать, разминаться. Конечно, я понимаю, что нужны такие паузы, чтобы еще больше захотеть как можно скорее вернуться в сектор. Верю, что у меня это получится.

Все понимают, что организм женщины довольно интересный, особенно после рождения ребенка, но я верю, что восстановлюсь и буду прыгать в следующем году на чемпионате Украины.

Сезон бест? Уже 1,50 м. Но это было с первой попытки, не со второй, как я прыгала 1,40 или 1,45 м. И это была вторая прыжковая и лишь игра. На самом деле тяжеловато, не буду этого скрывать, но форма возвращается, я возвращаюсь к этим классным воспоминаниям о прыжках в высоту».