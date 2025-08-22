Владимир Кириченко

Украинская метательница молота Ирина Климець завоевала бронзовую медаль на турнире серебряного уровня в рамках мирового тура в Венгрии.

Климець показала свой второй лучший результат в сезоне – 69,5 м.

Её рекордом сезона является 69,79 м. Она установила этот результат на турнире в Италии в мае.

Для Ирины это третья медаль на международных турнирах в сезоне-2025.

Метание молота. Женщины

1. Жанетт Немет (Венгрия) – 70,66 м

2. Гудрун Галльгримсдоттир (Исландия) – 69,9

3. Ирина Климець (Украина) – 69,5

Напомним, дом Климець пострадал в результате российской атаки.