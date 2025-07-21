Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира британец Леннокс Льюис для iFL TV рассказал, что хотел бы провести бой против действующего короля хэвивейта украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).

Есть ли на этой планете кто-то, кто мог бы победить этого человека? Он одержал две победы над Фьюри, Джошуа, а теперь и над Дюбуа. Это феноменально, он начинал с тяжёлого веса.

«Это феноменально. Я хотел бы быть в этой эпохе, потому что я бы с удовольствием провел бой с ним, и я не понимаю, почему никто его не раскусил. Я бы смог это сделать. Но да, Усик — лучший из этой эпохи. И он делает правильные вещи, он хорошо двигается, он не пропускает удары, он неуловим и его трудно победить».

Какой совет вы бы дали Даниэлю Дюбуа?

«Продолжай заниматься боксом. Он должен извлечь урок из этого и принести его в следующий бой. Я не думаю, что ему стоит сдаваться, я думаю, что у него ещё долгие хорошие перспективы в боксе».

Напомним, на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде.

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