Льюис: «Я не понимаю, почему никто не раскусил Усика. Я бы смог это сделать»
Легендарный британец назвал Александра лучшим из этой эпохи
34 минуты назад
Бывший абсолютный чемпион мира британец Леннокс Льюис для iFL TV рассказал, что хотел бы провести бой против действующего короля хэвивейта украинца Александра Усика (24-0, 15 КО).
Есть ли на этой планете кто-то, кто мог бы победить этого человека? Он одержал две победы над Фьюри, Джошуа, а теперь и над Дюбуа. Это феноменально, он начинал с тяжёлого веса.
«Это феноменально. Я хотел бы быть в этой эпохе, потому что я бы с удовольствием провел бой с ним, и я не понимаю, почему никто его не раскусил. Я бы смог это сделать. Но да, Усик — лучший из этой эпохи. И он делает правильные вещи, он хорошо двигается, он не пропускает удары, он неуловим и его трудно победить».
Какой совет вы бы дали Даниэлю Дюбуа?
«Продолжай заниматься боксом. Он должен извлечь урок из этого и принести его в следующий бой. Я не думаю, что ему стоит сдаваться, я думаю, что у него ещё долгие хорошие перспективы в боксе».
Напомним, на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде.
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