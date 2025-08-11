Олег Гончар

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в интервью yle поделилась переживаниями от российского обстрела Днепра осенью 2024 года.

По ее словам, война заставила ее задуматься о нереализованных целях, но во время атаки она не чувствовала страха смерти.

«Когда началась война, я задумалась о том, что еще не успела сделать в жизни. Прошлой осенью, находясь в Днепре во время ракетного удара России по городу, я не чувствовала страха перед смертью. Я была олимпийской чемпионкой и рекордсменкой мира». Ярослава Магучих

23-летняя прыгунья в высоту достигла вершин в 2024 году, когда на этапе Бриллиантовой лиги в Париже она установила мировой рекорд, прыгнув на 2,10 метра, побив 37-летнее достижение Стефки Костадиновой (2,09 м). После этого Ярослава завоевала золото Олимпийских игр-2024 в Париже.

Напоминаем, Магучих выступит на последнем этапе Бриллиантовой лиги перед финалом.