Магучих: «Во время обстрела я не испытывала страха перед смертью»
Ярослава к тому моменту сделала всё, что хотела
около 1 часа назад
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих в интервью yle поделилась переживаниями от российского обстрела Днепра осенью 2024 года.
По ее словам, война заставила ее задуматься о нереализованных целях, но во время атаки она не чувствовала страха смерти.
«Когда началась война, я задумалась о том, что еще не успела сделать в жизни. Прошлой осенью, находясь в Днепре во время ракетного удара России по городу, я не чувствовала страха перед смертью. Я была олимпийской чемпионкой и рекордсменкой мира».
23-летняя прыгунья в высоту достигла вершин в 2024 году, когда на этапе Бриллиантовой лиги в Париже она установила мировой рекорд, прыгнув на 2,10 метра, побив 37-летнее достижение Стефки Костадиновой (2,09 м). После этого Ярослава завоевала золото Олимпийских игр-2024 в Париже.
Напоминаем, Магучих выступит на последнем этапе Бриллиантовой лиги перед финалом.