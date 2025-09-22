Олег Гончар

Во время чемпионата мира в Токио украинская легкоатлетка Анна Рыжикова, которая является бронзовой медалисткой Олимпийских игр в женской эстафете 4х400 метров и финалисткой в беге на 400 метров с барьерами, была переизбрана в Комиссию атлетов World Athletics.

В Токио ее переизбрали на новый срок с 2025 до 2029 года, сообщает ФЛАУ.

Рыжикова, которая впервые вошла в Комиссию в 2022 году, будет представлять интересы спортсменов вместе с пятью новыми членами: Андреасом Алмгреном (Швеция), Лией Апостоловски (Словения), Лизанне де Витте (Нидерланды, переизбрана), Теа ЛаФонд (Доминика) и Джиа Тревизан (Италия).

Также шесть атлетов, избранных в 2023 году, будут работать до 2027 года, среди них Валери Адамс (Новая Зеландия) и Рено Лавиллени (Франция).

Напомним, ранее Ярослава Магучих стала третьей на ЧМ-2025.