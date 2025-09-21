Олег Шумейко

В японском Токио состоялся финал чемпионата мира-2025 по легкой атлетике в прыжках в высоту среди женщин.

За медали боролись две представительницы Украины – Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Олимпийская чемпионка остановилась на планке 1.97 м – попытка на 2.00 м и две на 2.02 оказались неудачными. Левченко же с идентичным результатом (взяла высоту со второй попытки) стала пятой.

Для Магучих это четвертая медаль чемпионатов мира и первая бронзового достоинства – в 2019 и 2022 годах Ярослава брала серебро, в 2023 году стала чемпионкой.

Чемпионат мира. Прыжки в высоту

1. Никола Олислагерс (Австралия) – 2.00 м

2. Мария Жодзик (Польша) – 2.00 м

3. Ярослава Магучих (Украина) – 1.97 м

3. Ангелина Топич (Сербия) – 1.97 м

...

5. Юлия Левченко (Украина) – 1.97 м