Магучих завоевала бронзу чемпионата мира
Левченко на соревнованиях в Токио заняла пятое место
около 1 часа назад
В японском Токио состоялся финал чемпионата мира-2025 по легкой атлетике в прыжках в высоту среди женщин.
За медали боролись две представительницы Украины – Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Олимпийская чемпионка остановилась на планке 1.97 м – попытка на 2.00 м и две на 2.02 оказались неудачными. Левченко же с идентичным результатом (взяла высоту со второй попытки) стала пятой.
Для Магучих это четвертая медаль чемпионатов мира и первая бронзового достоинства – в 2019 и 2022 годах Ярослава брала серебро, в 2023 году стала чемпионкой.
Чемпионат мира. Прыжки в высоту
1. Никола Олислагерс (Австралия) – 2.00 м
2. Мария Жодзик (Польша) – 2.00 м
3. Ярослава Магучих (Украина) – 1.97 м
3. Ангелина Топич (Сербия) – 1.97 м
...
5. Юлия Левченко (Украина) – 1.97 м