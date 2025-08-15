Вице-чемпионка Европы по легкой атлетике Виктория Ткачук поделилась мыслями о победе на чемпионате Украины в беге на 400 м с барьерами.

Я на правильном пути, мне просто нужно немного больше времени.

Казалось, что вот-вот я начну наконец-то бегать свою любимую дистанцию без боли, ощущая ветер в волосах, где только я и моя дорожка, на пути которой десять барьеров.

Но это очередной этап, в котором я, без преувеличения, использовала все возможности, делала каждый день все, что могла, чтобы попытаться соревноваться и показать наконец достойный результат.

Но, к сожалению, квалификация и участие в чемпионате мира-2025 для меня закрыты. Секунды, которые я показала, откровенно смешны, но я могу и сделаю намного лучше, так как есть признаки прогресса и шаги в правильном направлении. Об этом расскажу позже.

История продолжается, сложный путь однозначно будет пройден.