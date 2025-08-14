Олег Гончар

Украинские легкоатлеты Марина Килипко и Александр Онуфриев завоевали медали в прыжках с шестом на «бронзовом» этапе Континентального тура в Копенгагене.

Килипко в женском финале заняла второе место с результатом 4.36 м. Она уступила норвежке Лене Ретциус (4.51 м), опередив шведку Кайсу Рот (4.26 м).

В мужских соревнованиях Александр Онуфриев завоевал бронзу с результатом 5.46 м. Он уступил итальянцам Симоне Бертелли (5.61 м) и Маттео Оливери (5.46 м), который выиграл серебро из-за меньшего количества неудачных попыток.

Прыжки с шестом. Женщины:

Лене Ретциеус (Норвегия) — 4.51 м Марина Килыпко (Украина) — 4.36 м Кайса Рот (Швеция) — 4.26 м

Прыжки с шестом. Мужчины:

Симоне Бертелли (Италия) — 5.61 м Маттео Оливери (Италия) — 5.46 м Александр Онуфриев (Украина) — 5.46 м

Напомним, украинский метатель копья Артур Фельфнер пропустит все старты до чемпионата мира-2025.