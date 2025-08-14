Украинцы Килипко и Онуфриев завоевали медали на Континентальном туре в Копенгагене
Украинские прыгуны с шестом завоевали серебро и бронзу на «бронзовом» этапе серии
около 2 часов назад
Украинские легкоатлеты Марина Килипко и Александр Онуфриев завоевали медали в прыжках с шестом на «бронзовом» этапе Континентального тура в Копенгагене.
Килипко в женском финале заняла второе место с результатом 4.36 м. Она уступила норвежке Лене Ретциус (4.51 м), опередив шведку Кайсу Рот (4.26 м).
В мужских соревнованиях Александр Онуфриев завоевал бронзу с результатом 5.46 м. Он уступил итальянцам Симоне Бертелли (5.61 м) и Маттео Оливери (5.46 м), который выиграл серебро из-за меньшего количества неудачных попыток.
Прыжки с шестом. Женщины:
- Лене Ретциеус (Норвегия) — 4.51 м
- Марина Килыпко (Украина) — 4.36 м
- Кайса Рот (Швеция) — 4.26 м
Прыжки с шестом. Мужчины:
- Симоне Бертелли (Италия) — 5.61 м
- Маттео Оливери (Италия) — 5.46 м
- Александр Онуфриев (Украина) — 5.46 м
Напомним, украинский метатель копья Артур Фельфнер пропустит все старты до чемпионата мира-2025.