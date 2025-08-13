Владимир Кириченко

Украинский легкоатлет Артур Фельфнер в интервью Суспільне Спорт рассказал о дальнейших планах, а также поделился эмоциями после триумфа на чемпионате Украины в секторе для метания копья.

Фельфнера приглашали на этапы Бриллиантовой лиги в этом году, однако он пропускал их из-за проблем со спиной.

«Я знал, что [во время соревнований на чемпионате Украины] оно так сильно болеть, как на тренировках, не будет. Здесь движение гораздо быстрее, поэтому спина не успевает схватить. Когда я метнул за 80 метров, подошел к тренеру, он сказал, чтобы я завершал. Но я сказал, что чувствую себя хорошо и могу еще пометать. Отрабатывали технические моменты. Две попытки за 80 м — с тем, как я тренировался, это хорошие метры для меня. Если честно, мы с тренером договорились, что я буду метать на технику. Две попытки с технической точки зрения не удались, он сказал мне бежать агрессивнее. Я агрессивнее пробежал и метнул за 80 м. Поэтому с техникой в целом справился. Будем готовиться к чемпионату мира в Токио. Все старты пропускаю, сейчас «Бриллиантовую лигу» пропускаю в Польше».

Чемпионат мира пройдет с 13 до 21 сентября в Токио (Япония).

Напомним, Фельфнер стал чемпионом Украины-2025, опередив ближайшего соперника на 16 м.