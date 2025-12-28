Олег Гончар

Официальный сайт Формулы-1 подвёл неформальные итоги сезона-2025, вручив Фернандо Алонсо (Aston Martin) «премию» самого невезучего гонщика года.

Цепочка технических проблем и неудачных обстоятельств преследовала испанца в первой половине сезона: первые очки он набрал лишь на девятом этапе в Барселоне после схода в Австралии, отказа тормозов в Китае и проблем с силовой установкой в Монако.

«Мы такие невезучие, в этом году все против нас» Фернандо Алонсо

Неудачами стали плохой тайминг сейфти-кара в Зандворте и отказ подвески в Монце из-за гравия от колеса лидера гонки Ландо Норриса (McLaren).

Несмотря на всё, Алонсо вернулся в топ-10 чемпионата благодаря 16 очкам на двух последних этапах.