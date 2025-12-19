Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо считает, что Aston Martin ожидает успех. Правда, испанец не уверен в краткосрочной перспективе своего прогноза. Пилота цитирует f1analytic.com:

Базу полностью достроено. Аэродинамическая труба новая, она уже есть и используется. У нас есть Эдриан Ньюи, Энди Ковелл, Энрико Кардиле. То есть в команде работают отличные специалисты и очень талантливые люди.

Нам просто нужно собрать все вместе. Инфраструктура новая. Люди работают в системе всего несколько месяцев. Но хватит ли этих месяцев или понадобится целый сезон, чтобы все склеить?

В успехе Aston Martin я не сомневаюсь – для меня это гарантия. Самый большой вопрос – когда именно это произойдет. И мы все стараемся сделать так, чтобы это произошло как можно скорее.