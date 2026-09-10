Пилот Red Bull Макс Ферстаппен объяснил принципы своей откровенности в общении с прессой и внутри команды. Слова приводит ВВС.

Я просто хочу быть самим собой. Знаю, что в Формуле-1 много политики, между командами её тоже хватает. Ты всегда будешь отстаивать свою точку зрения о том, в чём, по твоему мнению, команда имеет преимущество, а в чём нет. Это нормально. То же самое касается двигателей и шасси.

Когда всё хорошо — значит хорошо. Когда всё плохо — значит плохо. Вы услышите это от меня, потому что я предпочитаю именно такой подход. И я ничего не скрываю.