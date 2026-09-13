Онофрийчук завоевала еще два золота на этапе Гран-при в Брно
Украинка триумфировала в упражнениях с мячом и булавами
Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала две золотые медали в отдельных финалах на этапе Гран-при в чешском Брно.
После триумфа в многоборье украинка заняла первые места в упражнениях с мячом (28,450 балла) и булавами (29,450 балла), завершив заключительный этап сезона с тремя наградами высшего достоинства.
Еще две медали завоевала Полина Карика, которая выиграла серебро в упражнениях с обручем и бронзу в финале с мячом.