Денис Седашов

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала две золотые медали в отдельных финалах на этапе Гран-при в чешском Брно.

После триумфа в многоборье украинка заняла первые места в упражнениях с мячом (28,450 балла) и булавами (29,450 балла), завершив заключительный этап сезона с тремя наградами высшего достоинства.

Еще две медали завоевала Полина Карика, которая выиграла серебро в упражнениях с обручем и бронзу в финале с мячом.