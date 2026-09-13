Денис Седашов

Украинский фигурист Кирилл Марсак завоевал серебряную награду на международном турнире Tallinn Open в Эстонии. Для спортсмена это был первый международный старт в новом сезоне.

По итогам короткой и произвольной программ Марсак занял второе место в мужском одиночном катании, набрав 219,97 балла.

За короткую программу украинец получил 75,51 балла (третий результат), а за произвольную — 144,46 балла (второй результат).

В ISU объяснили причины допуска российских и белорусских атлетов до международных соревнований.