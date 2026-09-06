Вылет на скорости 230 км/ч! Леклер попал в страшную аварию в Монце
Перегрузка во время аварии достигала 50G
Пилот Ferrari Шарль Леклер попал в аварию во время гонки Гран-при Италии Формулы-1 в Монце. Монагаск врезался в барьер на скорости 230 км/ч, а перегрузка в момент удара могла достигать 50G. Об этом сообщает журналист Джулиано Дучесса в соцсети X.
По информации источника, в медицинском центре подтвердили, что гонщик не получил серьезных травм. После обследования Леклер вышел к СМИ и прокомментировал инцидент.
Антонелли одержал победу на Гран-при Италии.