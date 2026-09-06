Денис Седашев

Пилот Ferrari Шарль Леклер попал в аварию во время гонки Гран-при Италии Формулы-1 в Монце. Монагаск врезался в барьер на скорости 230 км/ч, а перегрузка в момент удара могла достигать 50G. Об этом сообщает журналист Джулиано Дучесса в соцсети X.

По информации источника, в медицинском центре подтвердили, что гонщик не получил серьезных травм. После обследования Леклер вышел к СМИ и прокомментировал инцидент.

Toda de Charles.



Lo pierde solo, nadie lo toca; por lo que alcanzo a ver pisa esa rejilla de drenaje sobre esa zona y el coche se le "resbala", intenta corregirlo y adiós.



A unos 250 km/h el palo, de bastantes fuerzas G el golpe lateral, gracias al cielo y a la altísima… — Alonso, the Racer (@alonso_theracer) September 6, 2026

Антонелли одержал победу на Гран-при Италии.