Антонелли стал победителем Гран-при Катара-2026
Для действующего чемпиона это десятая победа в сезоне
Пилот Mercedes Андреа Кими Антонелли одержал победу на Гран-при Катара Формулы-1.
Действующий чемпион мира по Ф-1 стартовал со второй позиции, обогнал обладателя поула и напарника по команде Джорджа Расселла. Эта победа стала для Антонелли десятой в нынешнем сезоне.
Тройку призёров замкнул пилот McLaren Оскар Пиастри.
Напомним, что Mercedes досрочно выиграл Кубок конструкторов.
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