Четырехкратный чемпион Формулы-1 пилот Red Bull голландец Макс Ферстаппен остался недоволен уровнем проведения гонки Гран-при Лас-Вегаса. По его мнению, формат такого заезда не соответствует стандартам чемпионата мира.

Несмотря на зрелищность для обычных зрителей, гонщик назвал борьбу на американской трассе слишком хаотичной для самой престижной гоночной серии. Об этом сообщает издание FormulaPassion.

Должен сказать, что некоторые обгоны были забавными. Но хотя со стороны может показаться, что качество гонки было высоким, я не думаю, что мы должны видеть такое в Формуле-1. Мне бы понравилось увидеть что-то подобное, если бы я был с друзьями на отдыхе и гонялся с ними на картах. Я не большой фанат таких гонок. По крайней мере, если смотреть на стандарт, который должен быть в Формуле-1.

Однако мы также знаем, что на некоторых трассах, к сожалению, с машинами случаются такие вещи, и мы должны пытаться извлечь из них максимум пользы. Конечно, для зрителей это было великолепное зрелище. Тем не менее, если ты настоящий болельщик, который хорошо понимает то, что видит, то гонка такого типа — это не то, на что ты должен надеяться.