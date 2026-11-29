Павел Василенко

Барселона продолжает уверенно выступать в чемпионате Испании. В выездном матче на «Риасоре» команда Ханси Флика разгромила Депортиво со счётом 5:1 и укрепила лидерство в Ла Лиге. Каталонцы одержали уже 13-ю победу в 14 проведённых встречах.

Гости открыли счёт уже на второй минуте. Ламин Ямаль воспользовался передачей Дани Ольмо и эффектно отправил мяч в ворота соперника. Однако хозяева быстро отыгрались: на девятой минуте Обамеянг воспользовался ошибкой обороны Барселоны и восстановил равновесие.

Впрочем, преимущество каталонцев в игре постепенно дало о себе знать. На 20-й минуте после прострела Гордона Дани Ольмо удачно сыграл головой и вновь вывел свою команду вперёд. До перерыва счёт больше не изменялся, хотя Барселона продолжала контролировать ход встречи.

В начале второго тайма действующие чемпионы забили в третий раз, фактически сняв вопрос о победителе. А в концовке матча главным героем стал Рафинья: на 83-й минуте он оформил свой второй гол, а затем довёл счёт до 5:1, записав в актив хет-трик.

После этой победы Барселона имеет 39 очков и опережает мадридский Атлетико на пять очков, а Реал, который идёт третьим, — на шесть.

Видео MEGOGO

Ла Лига, 14-й тур

Депортиво – Барселона – 1:5

Голы: Обамеянг, 9 – Ямаль, 2, Ольмо, 20, Рафинья, 50, 83, 90+1.