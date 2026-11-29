Денис Седашов

В 12-м туре чемпионата Англии Эвертон сыграл вничью с Ливерпулем, а Сандерленд в меньшинстве уступил Тоттенхэму.

В мерсисайдском дерби гости открыли счет в начале встречи после дальнего удара Доминика Собослаи. До завершения первого тайма хозяева сравняли счет благодаря автоголу Джереми Фримпонга. Во втором тайме команды голов не забивали.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел в стартовом составе, отыграл весь матч и получил предупреждение.

АПЛ, 12-й тур

Эвертон – Ливерпуль – 1:1

Голы: Фримпонг, 25, автогол – Собослаи, 5

Еще в одном матче Сандерленд остался в меньшинстве уже на 12-й минуте — после просмотра VAR прямую красную карточку получил Тома Менье. Тоттенхэм реализовал численное преимущество благодаря дублю Джеймса Мэддисона.

Украинский вингер Сандерленда Тимур Тютеров попал в заявку на игру, однако провел весь поединок в запасе.

АПЛ, 12-й тур

Сандерленд – Тоттенхэм – 0:2

Голы: Мэддисон, 35, 70

Удаление: Менье, 12 (С)

В следующем туре Эвертон сыграет против Астон Виллы, а Ливерпуль 2 декабря встретится с Сандерлендом. Тоттенхэм 3 декабря будет противостоять Фулхэму.

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