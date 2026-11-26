Экс-пилот Формулы-1 Себастьян Бурде в подкасте Les Fous Du Volant прокомментировал конфликт между гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном и пилотом Mercedes Джорджем Расселлом, который возник после третьей практики Гран-при Лас-Вегаса. Француз раскритиковал отношение нидерландца к соперникам и его манеру борьбы на трассе.

Мне не нравится его подход. В Максе есть что-то, что меня довольно сильно раздражает. Речь идет о том, как он всегда воспринимает ситуации. Фактически он ожидает, что другие будут вести себя определенным образом и по определенным правилам сражаться с ним в дуэлях. Но сам при этом считает, что ему позволено все.

Меня это отталкивает. В какой-то момент нужно определиться. Нельзя ожидать, что сам можешь действовать крайне агрессивно, осложнять жизнь другим гонщикам и использовать любые возможные приемы, но при этом требовать, чтобы остальные относились к тебе по-доброму. Рано или поздно этому приходит конец.