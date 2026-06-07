Антонелли выиграл Гран-при Монако, Хэмилтон и Аджар — на подиуме
Для итальянца это пятая победа подряд
около 2 часов назадПодписаться в
Итальянец Кими Антонелли из Mercedes стартовал с поула и одержал победу на Гран-при Монако в Ф1. Второе место занял Льюис Хэмилтон (Ferrari), а замкнул тройку призеров Изак Аджар (Red Bull).
Из-за отказа двигателя борьбу досрочно прекратил Макс Ферстаппен. Впоследствии в жесткую аварию попал Шарль Леклер, из-за чего гонку пришлось остановить красными флагами.
Отметим, что Антонелли выиграл пятую гонку подряд.
Официально: Формула-1 продлила контракт с Гран-при Лас-Вегаса.
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