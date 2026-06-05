Денис Седашов

Организаторы этапа в Лас-Вегасе и руководство Формулы-1 подписали новое десятилетнее соглашение. Этап останется в календаре чемпионата мира по крайней мере до 2037 года. Сообщает пресс-служба Ф1.

Городская трасса длиной 6,2 км проходит через бульвар Лас-Вегас, прямую Стрип и мимо известных казино. Этап дебютировал в календаре 2023 года.

В текущем сезоне гонка в Лас-Вегасе запланирована на 21 ноября.

На данный момент в общем зачете сезона-2026 лидирует пилот Mercedes Кими Антонелли, который имеет в активе четыре победы.

Шарль Леклер подписал новый многолетний контракт с Ferrari.