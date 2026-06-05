Официально: Формула-1 продлила контракт с Гран-при Лас-Вегаса
Соглашение заключено до 2037 года
около 1 часа назадПодписаться в
Организаторы этапа в Лас-Вегасе и руководство Формулы-1 подписали новое десятилетнее соглашение. Этап останется в календаре чемпионата мира по крайней мере до 2037 года. Сообщает пресс-служба Ф1.
Городская трасса длиной 6,2 км проходит через бульвар Лас-Вегас, прямую Стрип и мимо известных казино. Этап дебютировал в календаре 2023 года.
В текущем сезоне гонка в Лас-Вегасе запланирована на 21 ноября.
На данный момент в общем зачете сезона-2026 лидирует пилот Mercedes Кими Антонелли, который имеет в активе четыре победы.
Шарль Леклер подписал новый многолетний контракт с Ferrari.
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