Денис Седашев

Пилот команды Aston Martin Фернандо Алонсо считает, что изменение покрытия трасс может помочь решить проблему плохой видимости во время дождевых гонок в Формуле-1. Об этом испанец заявил во время Гран-при Венгрии.

По словам Алонсо, современные широкие шины значительно ухудшают обзор в дождливую погоду, а новые типы асфальта, которые используют на трассах, только усложняют ситуацию.

Мы когда-то гоняли в Сепанге под ливнем — и все было нормально. А сейчас новое покрытие темного цвета, оно хорошо держит в сухую погоду, но под дождем — как зеркало. Некоторые дороги вообще не создают брызг. Если использовать такой тип асфальта на трассах, ситуация улучшится. Да, это может повлиять на поведение шин в сухую погоду, но с этого хотя бы можно начать. Фернандо Алонсо

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