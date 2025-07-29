Пилот команды Ferrari Льюис Хэмилтон признался, почему до сих пор не создал семью. По словам легенды автоспорта, его приоритетом в последние годы была карьера в Формуле-1, а не личная жизнь. Слова приводит RTBF.

Я смотрю на других пилотов и удивляюсь — у кого-то дети, кто-то женат, у большинства есть девушки. У меня тоже были отношения, когда мне было 20. Но я решил полностью использовать время, которое у меня есть в автоспорте, ведь оно не такое длительное, как кажется.

Я не хочу оглядываться назад и думать: «Вот если бы я тогда больше вложился в свою карьеру, не распыляясь». Я действительно сосредоточился на выступлениях, особенно последние 10 лет. А когда завершится моя гоночная карьера — я смогу делать всё, что захочу.