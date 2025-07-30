Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг сравнил Льюиса Хэмилтона и Ландо Норриса на фоне выступления на Гран-при Бельгии. Слова немца приводит f1analytic.com:

Стоит ли задаваться вопросом, стала бы такая личность, как Льюис Хэмилтон, также совершать подобные ошибки? Я не уверен, что в гонке, в её самых важных моментах, он допускал бы их.

С ним такого не случается. Но в любом случае снимаю перед ним шляпу. Ландо всё равно хорошо поработал в эти выходные.