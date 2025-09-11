Олег Гончар

Британский автопроизводитель Aston Martin в сотрудничестве с брендом egg, принадлежащим компании BabyStyle, выпустил новую коллекцию детских колясок.

Коляски egg3 Aston Martin дебютировали на выставке Kind + Jugend в Кёльне 9–11 сентября.

Коляски доступны в трех цветовых гаммах: ярко-зеленая с акцентами лаймового цвета, повторяющая ливрею гоночных болидов Aston Martin в Формуле-1 и гонках на выносливость, а также два серых варианта с тканью в стиле "елочка", вдохновленные винтажными интерьерами марки.

Коллекция основана на моделях egg3, но отличается элементами, заимствованными у Aston Martin. Стеганая ткань воспроизводит интерьер кроссовера DBX707, колеса с шестигранным узором напоминают диски моделей Valour и Victor, а графические элементы на центральном хабе — текстурированные управляющие элементы салона.

Использовались премиальные материалы, включая кожу от поставщиков Aston Martin и силиконовые логотипы с крыльями.

Продажи колясок, люлек и аксессуаров стартуют в IV квартале 2025 года. Цена — от 2500 фунтов стерлингов (139 608 грн).

