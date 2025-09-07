Ферстаппен выиграл Гран-при Италии, Норрис и Пиастри на подиуме
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон на Ferrari финишировал шестым
40 минут назад
Фото: Getty Images
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии. Второе место занял пилот McLaren Ландо Норрис, а третьим финишировал его напарник Оскар Пиастри, также из McLaren.
Норрис долгое время шел вторым, но во время пит-стопа потерял много времени и временно пропустил напарника Пиастри вперед. После этого команда McLaren по радио попросила Пиастри вернуть позицию Норрису.
Семикратный чемпион мира, пилот Ferrari Льюис Хэмилтон, финишировал шестым.
Ферстаппен установил рекорд скорости в Формуле-1 на трассе в Монце.