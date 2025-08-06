Руководитель Mercedes Тото Вольфф высказался о будущем Льюиса Хэмилтона в Формуле-1. Слова австрийца приводит f1analytic.com:

Уход Льюиса? У него остались незавершенные дела в Формуле-1. Mercedes не справился с регламентом 2022 года, а Льюис никогда не был доволен машинами с граунд-эффектом, и в этом плане они ему не подходят. Возможно, это связано со стилем вождения. Ему не нужно никуда уходить. В следующем году появятся новые автомобили, совершенно другие в управлении, новые силовые установки, которым потребуется интеллектуальный способ управления энергией.

Так что Льюис полностью уверен в своих силах, и я надеюсь, что он останется еще надолго в Формуле-1.