Директор McLaren Зак Браун высказался о борьбе за чемпионство в сезоне-2025 между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом. Слова функционера приводит f1analytic.com:

Конечно, оба они чувствуют, что есть шанс стать чемпионом в этом году, и они всегда настроены серьезно.

Я не заметил никаких изменений между ними. Но уверен, по мере того как борьба будет нарастать и становиться плотнее, напряжение немного повысится. В то же время между ними и с командой просто отличные отношения.