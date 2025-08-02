Директор McLaren: «Норріс и Пиастри чувствуют, что есть шанс стать чемпионом – напряжение немного повысится»
Браун заявил, что несмотря на это отношения пилотов не изменятся
около 1 часа назад
Фото: Формула-1
Директор McLaren Зак Браун высказался о борьбе за чемпионство в сезоне-2025 между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом. Слова функционера приводит f1analytic.com:
Конечно, оба они чувствуют, что есть шанс стать чемпионом в этом году, и они всегда настроены серьезно.
Я не заметил никаких изменений между ними. Но уверен, по мере того как борьба будет нарастать и становиться плотнее, напряжение немного повысится. В то же время между ними и с командой просто отличные отношения.
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