Директор McLaren: «Піастрі и Норрис могут сражаться друг с другом жестко»
Браун признался, что в настоящее время команда сосредоточена на болиде под новый технический регламент
около 1 часа назад
Директор McLaren Зак Браун высказался о борьбе за титул между пилотами команды Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом. Слова функционера приводит f1analytic.com:
Нет, наш подход к «правилам папайи» не изменится. Они могут бороться друг с другом жестко, но чисто, чтобы пытаться набрать как можно больше очков для команды.
Будем ли мы обновлять болид? В настоящее время все команды в значительной степени прекращают развитие машин в этом году. У нас все еще есть что-то, что мы разработали, но эти элементы еще не были выпущены или установлены на болид, но в центре внимания в основном развитие машины 2026 года.
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