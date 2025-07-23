Директор McLaren Зак Браун высказался о борьбе за титул между пилотами команды Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом. Слова функционера приводит f1analytic.com:

Нет, наш подход к «правилам папайи» не изменится. Они могут бороться друг с другом жестко, но чисто, чтобы пытаться набрать как можно больше очков для команды.

Будем ли мы обновлять болид? В настоящее время все команды в значительной степени прекращают развитие машин в этом году. У нас все еще есть что-то, что мы разработали, но эти элементы еще не были выпущены или установлены на болид, но в центре внимания в основном развитие машины 2026 года.